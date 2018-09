Pôk, pôk, pôôôôôôk: superkip zet achttien kuikentjes op de wereld

Het was een gepiep en een gekakel van jewelste. En Jorge Juan Holscher wist niet wat hij zag. Een kip van hem broedde deze week maar liefst achttien kuikens uit.

Is dat bijzonder? In zekere zin wel, zegt Bernd Riedstra, bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'Gemiddeld legt een broedkip tussen de acht en twaalf eieren. Dus achttien is wel speciaal', legt hij uit.

Een verrassing

Holscher heeft zes kippen en één daarvan is een Duitse Langshan. 'Ik wist helemaal niet dat deze kip aan het broeden was. Tijdens het schoonmaken van het zwembadje voor de kleinkinderen kwam de kip ineens tevoorschijn.'

Normaal gesproken maakt Holscher speciaal een plekje vrij voor een kip die aan het broeden is, maar in dit geval was dat dus niet nodig. De kip heeft het plekje zelf uitgekozen.

Verklaring

Volgens Riedstra zou dat laatste wel eens de verklaring kunnen zijn voor het hoge aantal jonkies.

'Het komt voor dat kippen eieren bij elkaar in het 'nest' leggen. Het zou kunnen dat een andere kip vier eieren in het nest van de Langshan heeft gelegd en deze kip ze vervolgens heeft uitgebroed en geadopteerd', stelt Riedstra.

Volgens Holscher houdt die theorie geen stand, omdat zijn andere kippen op dit moment niet aan het broeden zijn.