'Angst blijft dat ontvoerde Mert (2) weer iets overkomt'

'Je bent constant alert wat er om hem heen gebeurt', zegt Korien Dijkhuis uit Scheemda over haar zoontje Mert. Hij werd begin dit jaar ontvoerd. Misdaadjournalist John van den Heuvel zorgde ervoor dat de peuter weer terug naar Nederland kwam. Zondag werd het uitgezonden.

In januari nam de Turkse ex van Dijkhuis hun zoon mee naar Turkije, na een weekend vol ruzies. Op het moment van de ontvoering is Dijkhuis aan het werk. Bij thuiskomst weet ze meteen dat het foute boel is.

John van den Heuvel

Als ze bij officiële instanties haar verhaal doet, krijgt ze te horen dat de hele procedure om Mert terug te halen nog jaren kan duren. 'Je verwacht dat iedereen alles uit handen laat vallen om je te helpen. Maar dat is natuurlijk niet zo.'

Dijkhuis komt uit bij Van den Heuvel, met wie ze op zoek gaat naar het verblijfadres van haar ex en dus haar zoontje. Na een dagenlange zoektocht sporen ze hem op en kan ze haar zoontje weer vasthouden.

'Gaat over een ander'

De hele ontvoering duurt ongeveer twee maanden. Na afloop kan ze aan vrienden en bekenden weinig details prijsgeven, vanwege afspraken met de programmamakers. Het was ook voor het eerst dat ze het verhaal zelf terugzag.

'Tot gisteren had ik het gevoel dat het over een ander ging. Maar het ging toch wel over mij. Dat was heel bijzonder', vertelt Dijkhuis nog enigszins onder de indruk.

Snel de draad oppakken

Al snel na het avontuur pakt ze de draad weer op. 'Ik was bang dat de stap anders steeds groter zou worden.' Na een week gaat ze weer aan het werk. 'Dat valt niet altijd mee. De eerste dagen waren heel moeilijk. Je moet er toch vertrouwen in hebben dat een ander op Mert past.'

Opvallend genoeg heeft Dijkhuis weer contact met haar ex. 'Ik heb mezelf voorgenomen: Mert gaat me later niet verwijten dat ik het contact met zijn vader heb geblokkeerd.' Af en toe praat de peuter met zijn vader via Skype. De man had zelf weer contact gezocht met Dijkhuis.

Angst dat het weer gebeurt

Toch blijft de angst dat er weer iets gebeurt. 'Daar probeer je niet de hele dag bij stil te staan. Maar je bent constant alert.'

Wat rust geeft is dat ze weet waar haar ex is, door de gesprekken via Skype. 'Ik zie met wie hij is, wat hem bezighoudt. En hij geeft aan dat hij blij is dat Mert terug is bij mij. Een kind is een grote verantwoordelijkheid. Dat kan ik niet alleen af.'

Door de hele situatie heeft de inmiddels tweejarige Mert een paar maanden geen woord uitgebracht, zegt Dijkhuis. 'Hij heeft ergens toch aangevoeld dat iets niet klopt. Maar hij doet goed zijn best. Ik vertrouw erop dat het goed komt.'

