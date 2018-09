Stad houdt evenementen-veiligheidssysteem opnieuw tegen het licht

Burgemeester Peter den Oudsten onderzoekt of de stad Groningen nog altijd de juiste veiligheidsmaatregelen neemt tijdens festiviteiten waar grote mensenmassa's op afkomen. Je kunt dan denken aan Koningsdag en het Bevrijdingsfestival.

'Wij zijn een evenementenstad, maar we zien dat de aantallen mensen in relatie tot de beschikbare ruimte en de maatregelen die je moet nemen opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Dat zijn we nu aan het doen', aldus de burgemeester.

Volgens Den Oudsten heeft het bezoekersaantal van het Bevrijdingsfestival in het Stadspark inmiddels het maximum bereikt. 'Je zit aan het plafond wat je met de huidige accommodatie kunt doen.'

Verantwoord

Toch is Den Oudsten van mening dat het aantal mensen dat naar de stad komt tijdens een evenement wel verantwoord is.



'We hebben nog steeds voldoende ruimte om al die mensen te kunnen ontvangen. Wel wil ik goed kijken of we dat veilig kunnen blijven doen en welke maatregelen we daarvoor moeten nemen.'



Den Oudsten benadrukt dat de stad op dit moment veilig is en de mensenmassa dus ook aankan. 'Op dit moment is het hartstikke veilig, maar we willen dat ook zo houden in de toekomst.'

