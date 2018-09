Lustrumeditie Fivelstadtocht helemaal volgeboekt

De vijfde editie van de Fivelstadtocht in Appingedam is helemaal volgeboekt. Met zevenhonderd deelnemers zit het historisch cultureel wandelevenement aan het maximale aantal wandelaars.

Het evenement wordt traditioneel gehouden op de zaterdag waarin ook Open Monumentendag plaatsvindt. Dit jaar valt die dag op 8 september.

De organisatie kiest bij elke nieuwe editie van de Fivelstadtocht een verschillende windrichting, met keuzeafstanden van 5, 15 ,25 of 40 kilometer. Deze kunnen worden gelopen in Fivelingo, een gebied met een schat aan monumentale ervaringen.

Tweede keer

Na de succesvolle wintereditie, die in januari van dit jaar plaatsvond, is dit de tweede keer dat het maximale aantal deelnemers voor de Fivelstadtocht is bereikt.

Wandelaars kunnen ook deze keer weer een aantal verrassende aspecten uit het Fivelingo-gebied bewonderen. Wat die zijn, verklapt de organisatie nog niet.