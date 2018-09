Twij Deuntjes met Irene Wilkens in Loat Mie Heuren

Twij Deuntjes 16 september 2018

Arnold Veeman & The Yellowish Summerevening - Mien lutje

laif

De Troebadoers - In de nacht

Harry Niehof - Meermin van Meerstad

Irene Wilkens & Sikkom Kult – Schounendeus

Jannie Stalknecht - Blief nog even

Skerryvore - Caledonia

Gert Sennema & Westkantstad – Kom

An-Sofie Noppe – Je schrijft

Alje van Bolhuis – Danielle

Wallis Bird – Encore

Marlene Bakker - Astoe t zain haarst

The Texas Gentlemen – My way

The Outtakes – Ubbo Wubbo

Tuutjefloiters – Klaine dingen

Twijde Uur:

Lianne Abeln - Wilde hoaren

Pé Daalemmer & Rooie Rinus & Het Noordpool Orkest - Hee doe(live)

Fries Wolma - Noakend in de regen

Wia Buze – Kin ik zunder die

Dion Bouwes & Dennis Krottje – Wereld in mien kop

Frank van der Linden – Ik dacht aan een vrouw

Bert Hadders & De Nozems – Swilkje

Glen Mercy – Her Mercy

Hans van der Lijke – Jannes

Tourist LeMC – Meester Kunstenaar

Martin Korthuis – Nij

Edwin Jongedijk & Marlene Bakker – Ofschaaid

Ede Staal – Grunnegers veur begunners

Carlos Nuñez – O Cabalo Azul