SMO zet Knoalsters aan het denken over alternatieve zorg

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal houdt de denktank Zorg is van ons! voortdurend bezig. (Foto: Dennis Venema)

Dat Stadskanaal de komende jaren verstoken blijft van een afdeling verloskunde wil er bij een groep ondernemers niet in. De denktank Zorg is van ons! heeft de stichting Maatschappij en Onderneming ingeschakeld voor alternatieve scenario's.

De eerste denktanksessie levert vooral veel lokale input op.

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal houdt Kirstin Smid, Peter en Renate Groenewold en andere betrokkenen van de denktank Zorg is van ons! voortdurend bezig. Een ziekenhuis van en voor Stadskanaal, zonder een afdeling verloskunde en kindergeneeskunde is voor deze groep ondenkbaar.

Onderbouwde scenario's

Maar de term 'denktank' zegt het al: Smid en consorten willen niet met spandoeken de barricaden op. Nee, er moeten alternatieve, wetenschappelijk onderbouwde scenario's komen.

Om dat te realiseren is de stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) uit Rotterdam ingeschakeld. Zij heeft de afgelopen weken onderzoek verricht naar mogelijke alternatieve vormen van zorg en hoopt deze avond in Stadskanaal veel ideeën op te halen.

Het doel: zorgen dat Zuidoost-Groningen op lange termijn goede zorg houdt en het Refaja Ziekenhuis de regio niet ontglipt.

'Positieve beweging'

'Wij willen hier uiteindelijk vier scenario's presenteren', zegt marktonderzoeker Han van Nieuwaal van SMO. 'Ik hoop dat deze inhoud in brede zin wordt omarmd. Ik hoop dat Treant Zorggroep de inhoud ook omarmt. De groep hier is misschien wat activistisch bezig, maar niet in de zin van bashen en moeilijk doen. De mensen die ons hebben gevraagd om te helpen willen juist een positieve beweging.'

Belangstelling

Aan belangstellenden geen gebrek. Vier groepen van pakweg vier mensen denken ieder vanuit hun expertise na over het zorglandschap dat verandert. De opdracht: 'out of the box'- denken.

Eén van hen is Knoalster Peter Gelling, oud-wethouder. 'Het zal mij niet gebeuren dat het misschien op den duur verdwijnt en ik alleen maar toekeek. Dat kleine beetje wat ik kan doen, wil ik ook doen.'

Nieuwe ideeën

Hij verwoordt het gevoel wat deze avond bij velen leeft. Ideeën, hoe klein ook, kunnen in de ogen van de aanwezige Knoalsters mogelijk bijdragen aan het behoud van een bepaalde vorm van zorg.

Illusies maken ze zich niet: de kraamzorg in de huidige vorm zal niet terugkeren. Nieuwe zorgmodellen kunnen het gemis wel opvangen, is de overtuiging die deze avond bij een aantal heerst.

De stichting Maatschappij en Onderneming is in elk geval blij met die overtuiging. Met deze input wordt er gewerkt aan een viertal scenario's van creatieve, maar haalbare initiatieven. Eind september, begin oktober moeten deze op tafel liggen.

