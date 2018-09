Woedende Kamerleden: 'Wiebes maakt er een dikke zooi van' (update)

'Dit kan toch niet waar zijn? Minister Wiebes moet hier onmiddellijk opheldering geven en ingrijpen! Vandaag nog.'

Dat twittert GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee naar aanleiding van het bericht op de site van RTV Noord dat de invloed van de NAM het opstellen van een lijst met onveilige woningen onmogelijk maakt.

Van der Lee is niet het enige Kamerlid dat boos en verontwaardigd is.

SP wil Kamerdebat

Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman laat in een reactie aan RTV Noord weten dat ze direct een Kamerdebat heeft aangevraagd.

'Groningers was beloofd dat ze voor de zomer duidelijkheid zouden krijgen over de versterking en dat de NAM geen enkele rol zou spelen. Beide beloftes heeft minister Wiebes gebroken. Zeer pijnlijk voor de Groningers in een onveilig huis die al zo lang wachten. De hele Tweede Kamer mag dit niet langer laten gebeuren en moet nu achter Groningen gaan staan en zorgen voor goede versterking zonder de NAM.'

PvdA: 'Hij maakt er een dikke zooi van'

'De minister weigert om duidelijkheid te geven. Iedereen zit in onzekerheid. Een grote schande', laat PvdA-Kamerlid Henk Nijboer uit Groningen weten aan RTV Noord.

'Als het niet veilig is, moet het worden opgelost. Niemand weet welke huizen als onveilig worden aangemerkt. De minister weet het zelf niet eens. Hij maakt er een dikke zooi van en dat is zeer ernstig.'

Het PvdA-kamerlid doet er nog een schepje bovenop: 'Wiebes zit in zijn eigen theoretische werkelijkheid, maar de mensen zitten in de shit. De minister blijft om advies vragen maar ondertussen wordt het een dikke zooi in Groningen.'

Nijboer benadrukt dat het model dat nu wordt gebruikt, voor alleen maar méér onzekerheid zorgt. 'Ik ben veel bij mensen thuis geweest in Groningen; je ziet dat ieder individueel geval anders is.'

D66: snel meer duidelijkheid

Rob Jetten van D66 zegt dat er flinke stappen gezet worden om ervoor te zorgen dat Groningers een veilig huis hebben, maar dat er snel duidelijkheid moet komen.

'Daarbij moeten mensen er van op aan kunnen dat de beoordeling of hun huis veilig is, klopt', zegt Jetten. 'Als het waar is dat de NAM dit proces frustreert, moet de minister ingrijpen. Groningers verdienen zo snel mogelijk duidelijkheid.'

Invloed NAM

Uit gesprekken die RTV Noord voerde met medewerkers van de NCG, bestuurders en woningcorporaties en uit interne presentaties die in handen zijn van RTV Noord blijkt dat de NAM te veel invloed heeft op de beslissing over welke huizen onveilig zijn en als eerste versterkt moeten worden.

Ook is het voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onmogelijk om de lijst met 1500 onveilige gebouwen op basis van NAM-gegevens op te stellen.

