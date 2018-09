Rondje Groningen: Stad blaast stoom af (met een geurtje)

Vreemde figuren op straat en vreemde luchtjes uit de grond. We snuiven het allemaal op in deze editie van Rondje Groningen. Geniet ervan!

1) Aaierbal goes Brazil

Maar we beginnen met de internationale doorbraak van onze eierbal. Goede smaak wel, die Brazilianen.



2) Over onze fietscultuur

Daar gaat dit uitgebreide artikel op het Amerikaanse Vox over. Groningen wordt genoemd als het gaat over de stoplichten voor fietsers die allemaal tegelijk op groen springen: 'It sounds completely counterintuitive, but when we experienced it, it's really just a matter of making eye contact.'

3) Niet mijn keuze

Stadjers kijken er al niet raar meer van op: vreemde figuren die rondlopen op straat. Toch blijft het raar om te zien als je het tegenkomt op een foto.



4) Even stoom afblazen

Het werk gebeurt onder de grond, maar bovengronds is wel heel wat te zien én ruiken.



5) Warm onthaal

Bijna een half jaar waren ze op missie in het buitenland, maar vanochtend zagen ze eindelijk hun dierbaren weer terug.



6) Headset voor baby's



En nu maar hopen dat er louter soepele pianoklanken uit de deurspeakers komen.



7) Lint van meren

Vanuit de lucht is pas goed te zien hoe Blauwestad opgebouwd is.



8) Groots begin

Als je dag zó begint, kan er nog maar weinig mis gaan.



