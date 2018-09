Lopend Vuur: politici hebben ook recht op een privéleven

Veel media hebben woensdag aandacht besteed aan de stukgelopen relatie tussen D66-leider Alexander Pechtold en de Drentse Anne Lok.

Telegraaf en Privé hadden er een uitvoerig artikel over en Anne Lok zelf deed gisteravond haar verhaal in RTL Late Night. D66 laat vandaag in een verklaring weten dat het privéleven van Pechtold niet van invloed is op de partij.

In landen als Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten ligt het privéleven van bekende mensen, ook politici, onder een vergrootglas. Elke misstap staat groots op de voorpagina. Ook wij hebben bladen als Story en Privé, maar die bladen publiceren niet altijd alles.

En toch kent ook Nederland z'n schandalen op dat gebied. Denk maar eens aan het recente verhaal rond het inmiddels opgestapte VVD-kamerlid Han ten Broeke en de kwestie rond CDA-staatssecretaris Jack de Vries, die na een affaire moest opstappen.

Moeten wij dat allemaal weten?

Waar trek jij de grens wat betreft politiek en privé? Hoe moet de media ermee omgaan?

Plassen, roken of kletsen

Zo'n 59% van de stemmers op ons Lopend Vuur van woensdag stoort zich aan collega's die dat regelmatig doen. Van de 4.456 stemmers vindt zo'n 41% het binnen de perken.

Als we overigens vragen waar jullie denken dat de meeste tijd aan verloren gaat, blijkt vooral het tussentijds kletsen de grootste tijdverspiller met 55%. Daarna komen de rookpauzes met 35% en 9%, De overige 1% komt door afronding.