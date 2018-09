Donar lost belofte in en leert kinderen dribbelen en schieten

Tweehonderdvijfendertig leerlingen van zes basisscholen in Leek kregen woensdag basketballes van de lange mannen van Donar.

In de Leekster Topsporthal leerden de kinderen van de groepen zeven en acht dribbelen en schieten. De volledige selectie van Donar en trainer Erik Braal lieten de leerlingen allerlei oefeningen doen.

Afspraak nagekomen

De clinic is het resultaat van een afspraak tussen de gemeente Leek en Donar. In ruil voor het spelen van Europese wedstrijden in Leek, zou Donar de kinderen lesgeven.

Vorig seizoen kwam dat er niet van, omdat Donar ver kwam in de Europacup. In het drukke speelschema bleef toen geen tijd over voor een clinic.

