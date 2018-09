Twee woningen ontruimd vanwege onveilige situatie na werkzaamheden (update)

Aan de Oudgenoegstraat in Roden zijn twee woningen ontruimd vanwege schade. Inspectie heeft uitgewezen dat de huizen niet meer veilig zijn.

De schade is ontstaan door werkzaamheden, meldt de gemeente Noordenveld. Volgens buurtbewoners gaat het om rioleringswerkzaamheden.

Ook andere huizen in het gebied hebben schade. Volgens de gemeente gaat het om woningen in de Oudgenoegstraat, Van Bergenstraat en Bakkerstraat. Een bewoonster zegt in ieder geval een scheur in de schoorsteenmantel te hebben.

Onafhankelijk constructeur

Sinds begin augustus kreeg de gemeente schademeldingen binnen. Het gaat om scheuren en verzakkingen.

De gemeente kwam naar aanleiding van de meldingen op 23 augustus voor het eerst in actie. Medewerkers hebben sindsdien onderzoek gedaan, blijkt uit een tijdspad op de site van de gemeente.

Op maandag 27 augustus werd een eerste huis als onveilig beoordeeld door een onafhankelijk constructeur. De bewoners hebben daarop de woning verlaten. Hetzelfde gebeurde op vrijdag 31 augustus met een tweede huis.

De gemeente heeft inmiddels de werkzaamheden laten stilleggen.