Aardbevingsgemeenten: 'Inwoners hebben recht op duidelijkheid'

'Belangrijk is dat de inwoners recht hebben op duidelijkheid en het is belangrijk dat de beoordeling objectief gebeurt.'

Dat zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam namens de aardbevingsgemeenten. HIj reageert daarmee op het nieuws van RTV Noord, dat de invloed van de NAM het opstellen van de lijst van 1500 onveilige gebouwen onmogelijk maakt.

Inspecties

'Geen idee wat voor lijst er deze maand nog komt. Het advies van de Mijnraad blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht', zegt Hiemstra. 'We moeten op zoek naar een werkbare oplossing. Inspecties spelen daar een belangrijke rol bij.'

Onafhankelijke partij

Volgens de burgemeester zou het een oplossing kunnen zijn om het NAM-systeem in handen te laten komen van een onafhankelijke partij. Maar daar gaan wij niet over. Het is aan de minister, de NAM en de Mijnraad om hierover een besluit te nemen', vindt Hiemstra.

