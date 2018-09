Asbestaffaire opgelost: vloeren Berlagehuis gaan eruit

Na jaren lijkt er een oplossing in zicht voor het slepende conflict rond de asbesthoudende vloeren van het Berlagehuis in Usquert. De eigenaar van het monumentale gebouw mag de vloeren vervangen door een cementgietvloer met dezelfde kleuren en uitstraling.

Dat heeft de gemeente Eemsmond afgesproken met de eigenaar, Vereniging Hendrik de Keyser uit Amsterdam, die zich inzet voor monumentale gebouwen.

Asbestvezels

De vereniging nam het gebouw in 2010 over, toen de Regioraad ophield te bestaan. Ze hadden het tot in de puntjes gerenoveerd, maar drie jaar geleden begon de ellende: er bleken asbestvezels in de vloer te zitten.

Hendrik de Keyser wilde geen enkel risico nemen en de vloeren eruit slopen, maar daar stak de gemeente Eemsmond een stokje voor. Volgens de gemeente waren de vloeren bepalend voor het monumentale gebouw.

Oplossing goedgekeurd

De twee partijen troffen elkaar voor de rechter, die ze vervolgens terug naar de onderhandelingstafel stuurde.

Na jaren van overleg kan de oplossing van de cementgietvloeren van de vereniging nu de goedkeuring genieten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de monumentencommissie van de gemeente.

Na jaren weer open

Sinds de vondst van het asbest is het Berlagehuis al drie jaar dicht. Heleen de Wit van de stichting Berlagehuis Usquert, bedoeld om het Berlagehuis open te houden, is daarom blij met deze uitkomst:

'We hadden liever gezien dat de originele vloeren erin bleven liggen, maar we kunnen ons hier ook in vinden. We zijn al lang blij dat het na jaren weer open kan, want het staat er nu stoffig en vervuild bij.'

Geen afbreuk

CDA-wethouder Harrie Sienot laat weten dat de nieuwe vloeren volgens hem doen geen afbreuk aan het karakter van het gebouw. Hij hoopt dat het Berlagehuis volgend jaar weer open kan voor publiek.

Vereniging Hendrick de Keyser is ook blij met de uitkomst. Ze hopen dat het publiek en de toekomstige kantoorhuurder straks weer volop van het pand kunnen genieten.

Het voormalige raadhuis is in 1929 ontworpen door de beroemde architect Hendrik Berlage.

