Provincie: 'Onderhoud aan Meerwegbrug moet nu, anders krijgen we Genua-praktijken' De Meerwegbrug (Foto: RTV Noord / Sander Slager)

'De Meerwegbrug is hard toe aan een opknapbeurt en het uitstellen van onderhoudswerkzaamheden is dan ook onverantwoord. Anders krijgen we Genua-praktijken'.

Dat zijn de woorden van een projectleider van de provincie Groningen donderdag in de rechtbank tijdens de zitting van het kort geding over de brug aan de Meerweg in Haren. Met de vergelijking verwijst de projectleider naar de ingestorte brug in Italië in augustus. Brucht dicht: slecht bereikbaar De brug wordt vanaf acht september onder handen genomen en is dan een maand gesloten. Restaurant De Rietschans en strandpaviljoen Paterswoldsemeer aan de Meerweg zijn in die periode nagenoeg niet bereikbaar, omdat het verkeer wordt omgeleid. Eigenaren Fred Dalebout en Frans Kappenburg vrezen omzetdaling en stapten naar de rechter. Onmisbaar De twee vinden dat de provincie geen rekening heeft gehouden met de ondernemers aan de Meerweg. Ook agrariërs zouden met de handen in het haar zitten. Als de brug dicht is zou het uitrijden van mest problematisch worden. De werkzaamheden aan de brug stonden eerder in augustus op de agenda. Er kwam uitstel vanwege het hoogseizoen voor de horeca. Alternatieven Dalebout en Kappenburg zijn naar eigen zeggen nooit betrokken bij de plannen. En alternatieven om het leed te verzachten zijn onvoldoende onderzocht. Zo zou een noodbrug een oplossing kunnen zijn. En waarom niet de klus uitvoeren in februari, de meest rustige periode voor horeca en boeren? Bovendien zou 's nachts werken, volgens de ondernemers, de periode van de klus aanzienlijk verkorten. Rechter beslist De provincie wil niet uitstellen naar februari, omdat dan de kans op vorst te groot is. Een noodbrug voor auto's brengt de verkeersveiligheid in gevaar en voor 's nachts werken moeten milieuvergunningen worden aangevraagd. De partijen kwamen er tijdens de zitting niet uit. De rechter beslist vrijdagmiddag. Lees ook: - Provincie over stremming Meerwegbrug: 'Uiteindelijk hebben we er baat bij'

