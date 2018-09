Deel dit artikel:













'Vermoeidheid bij kanker is een symptoom voor beide partners' Archief (Foto: Stocksnap)

Herstellen van kanker is vaak extra moeilijk omdat de patiënt zich nog erg moe voelt. De rol van de partner is in deze periode dan ook erg belangrijk, stelt onderzoekster Fabiola Müller.

Müller onderzocht de rol van vermoeidheid na kanker en het behandelen ervan in haar promotieonderzoek, dat zij uitvoerde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Beide partners Volgens Müller is het van belang om vermoeidheid te zien als een symptoom waarmee beide partners te maken hebben. Ook moet aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de relatie van het paar. 'Met name piekeren draagt bij aan de vermoeidheid. Negatieve gedachtes kunnen leiden tot negatieve gesprekken met de partner. Dan blijft het een vicieuze cirkel', zegt de onderzoekster. 'Er zijn wel behandelingen voor vermoeidheid na kanker, maar die richten zich alleen op de patiënt.' Veel voorkomende klacht Vermoeidheid is één van de meest genoemde klachten van kankerpatiënten. Veel patiënten blijven ook lang na afronding van de behandeling kampen met vermoeidheid, soms nog jaren nadien. 'Een groep van de kankerpatiënten herstelt van deze klachten, maar een andere groep blijft deze klachten ervaren. Voor hen is deze vermoeidheid verstorend voor het dagelijks leven.' Vragenlijst Müller onderzocht welke dagelijkse gedachten en gedragingen van zowel patiënten als hun partners invloed hebben op de vermoeidheid. Hiervoor zijn 101 patiënten met darmkanker en hun partners bevraagd. 'We wilden bijvoorbeeld kijken wat voor soort interacties ze hadden, en of deze positief of negatief waren', zegt Müller. Ga op pad Uit haar onderzoek blijkt dat negatieve gedachten van zowel de patiënt als de partner de vermoeidheid verergeren. Negatieve gedachten van de partner leidden tot meer negatieve gesprekken over vermoeidheid, die vervolgens zorgden voor grotere vermoeidheid van de patiënt. Van positieve invloed op zowel de vermoeidheidsklachten als de relatie was juist het stimuleren van activiteit door de partner.