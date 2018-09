Toerisme: 'nieuwe plannen maken, durven investeren'

Een Groninger ondernemer hoopt een graantje van het Amsterdamse massatoerisme mee te pikken, zoals al gebeurt door het Muiderslot (Amsterdam Castle), of de provincie Friesland (Amsterdam Lakes). Moeten wij ook veel actiever toeristen lokken naar onze prachtprovincie, Beter Weters?

Groningen verademing

Afgelopen zomer sprak ik twee Amsterdammers. Beiden waren zeer gecharmeerd van de rust, ruimte en het 'normale' gedrag van de Groningers. Dit in tegenstelling tot de sfeer in hun stad. Ze klaagden steen en been over de toeristen, de gejaagdheid en de viezigheid in Amsterdam. De eerste is mede om die reden zelfs dit jaar verhuisd naar Groningen.

Kalm aan

Na hun verhalen vraag ik me af hoeveel toeristen wij willen hebben? De randstad loopt over. Niet alleen Amsterdam, maar ook de andere grote steden en plaatsen als Alkmaar en Volendam. Wat mij betreft hoeft er dan ook niet hard van de toren geblazen te worden. Richt je maar op groepen die bij ons passen, zoals de Duitsers die jaarlijks de bloemetjesmarkt in de stad bezoeken. Een dag druk, daarna weer rust.

Weggegooid geld

Toerisme is een onderwerp dat steeds terugkeert. Wat wil je met het gebied? Jaren geleden hebben we miljoenen geïnvesteerd in de vaarrecreatie. Achteraf blijkt, dat dit weggegooid geld is geweest.

Rust

Wat mij betreft zetten we niet in op massatoerisme. Geen enkele inwoner van Groningen zit mijns inziens te wachten op toestanden als in Volendam-Amsterdam: drommen mensen die dagelijks elkaar voor de voeten lopen. We moeten inzetten op bestaand toerisme en dat waar nodig versterken. Koester onze rust.

We hebben ze nodig

?Uitgerekend toerisme biedt werkgelegenheid aan mensen met bijna alle niveaus van opleiding en praktisch kunnen. En zolang wij qua werkgelegenheid nog steeds achterlopen, past het ons niet de neus op te trekken voor toeristen, ook niet als we er bij tijden wat ongemak door ondervinden. Het is mooi om te kunnen delen: onze cultuur, kunstschatten, onze prachtige horizon en indrukwekkende wolkenpartijen. Zo creëer je medestanders!

Werk samen

Wij kunnen ons met nadruk richten op gezinnen met jonge kinderen en senioren. Luidruchtige parken voor de jongvolwassenen zijn er elders al voldoende, hoeft hier niet. Maar een doe- en ontdekpark ( véél aandacht voor techniek)? En een kabelbaan naar de top van de Kardingerberg en rodelend weer naar beneden: mag ik 'm openen?! Bovenal: werk samen, koppel attracties door stempelkaarten, bied ons brede palet overzichtelijk aan: de Luxe van Groningen...

Niet de moed laten zakken

Groningen staat mee onderaan als het gaat om 'toeristisch meest attractieve provincies van Nederland.' We hebben immers geen grote zandstranden aan zee. We hebben geen landelijke hoofdstad en de internationale vliegvelden die rechtstreeks met ons zijn verbonden, zijn beperkt. Groningen zal nooit een Noord of Zuid-Holland worden. Of een Veluwe. Moeten we nu maar berusten? Zeker niet!

Goede plannen

De laatste dertig jaar zijn de toeristische mogelijkheden hier al sterk vergroot: we kregen het nieuwe Groninger Museum, de gemeente Groningen bouwde met anderen een gloednieuw, luxe stadion. Het hoger onderwijs in Groningen bloeit als nooit tevoren. Eurosonic is al een groot jaarlijks muziekspektakel. We kunnen nog heel veel vooruit, als we maar goede nieuwe plannen maken en durven te investeren.

Geen busladingen hierheen

Groningen is een prachtige provincie waar rust en ruimte nog zonder veel moeite zijn te vinden. Velen uit binnen- en buitenland weten deze mooie provincie te vinden. Er is veel te genieten op het vlak van kunst, cultuur en natuur. Dat moet vooral ook zo blijven. Toch is het niet nodig om grote drommen mensen/buitenlanders met bussen uit Amsterdam naar de provincie te laten komen om het probleem van massatoerisme daar te helpen oplossen.

Rust en ruimte

In de afgelopen jaren heeft de provincie behoorlijk veel energie en geld gestoken in de promotie van de provincie (nota van 2016-2020). Dat moet doorgaan. Maar laten we vooral zorgen dat deze regio de rust en ruimte behoudt en voor bewoners en ondernemers in alle sectoren interessant blijft.