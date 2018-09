Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie legt werk neer: vreemdelingen niet gecontroleerd Het asielzoekercentrum in Ter Apel (Foto: Harry Cock)

De politie legt sinds donderdagochtend het werk neer in de ID-straten in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Daardoor worden vreemdelingen die Nederland binnen willen komen voor een Asielaanvraag niet gecontroleerd.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Dat blijkt uit een bericht op de website van politievakbond ACP. De bond geeft aan dat de veiligheid niet in het geding komt. 'Gevolg kan wel zijn dat de instroom tijdelijk stokt'. #GeenID Er wordt de laatste tijd vaker gestaakt door de politie. De actie #GeenID, zoals de vakbond de actie noemt, is 'een protest tegen de capaciteitsproblemen bij de Nationale Politie.' Volgens de bond heerst er een enorme werkdruk, zijn er veel vacatures en is de werkdruk hoog. COA neemt maatregelen

Door de staking zet het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) extra beveiligers in. Dat is nodig omdat vreemdelingen die Nederland binnenkomen momenteel worden opgevangen in de centrale ontvangstlocatie. 'Als het drukker wordt, dan kan het zijn dat er meer oren en ogen nodig zijn', verklaart de woordvoerder die keuze. De woordvoerder zegt dat de registratieprocedure door de acties stilligt, maar dat de acties op dit moment niet voor noemenswaardige problemen zorgen. Aantal vreemdelingen onduidelijk Om hoe veel vreemdelingen het gaat weet de woordvoerder niet: wel worden alle vreemdelingen die Nederland binnenkomen voorlopig opgevangen in Ter Apel. Ze worden niet doorgestuurd naar de andere ontvangstlocatie in het Noord-Brabantse Budel, waar ook gestaakt wordt. De acties duren volgens de politiebond tot zondagmiddag 17.00 uur. De COA-woordvoerder geeft aan blij te zijn dat de politie heeft aangegeven dat de veiligheid tot die tijd niet in het geding is. 'Veiligheid niet in geding' De gemeente Westerwolde zegt blij te zijn met de maatregelen die het COA neemt. De veiligheid is volgens de gemeente niet in het geding omdat het COA extra beveiligers inzet. Lees ook: - Beveiligers azc staken: 'De waardering komt maar niet'