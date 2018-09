Bedumers introduceren walking voetbal in Iran: 'Als het een succes is, mogen we terugkomen'

De mannen van SV Bedum geven les in walking voetbal in Iran (Foto: SV Bedum)

Een aantal voetballers van SV Bedum is in Iran om daar 'walking voetbal' te introduceren: Voetballen op wandeltempo voor 60-plussers.

Het idee om af te reizen naar dit land komt van Massoud Djabani. Hij vluchtte op zijn 18e vanuit Iran naar Nederland. Inmiddels is hij 64 en speelt bij de SV Bedum Oldstars, het walking voetbalteam van de vereniging.

Warm welkom

Samen met zijn teamgenoten is hij voor twee weken naar Iran. In zijn geboortedorp Ghoochan probeert hij de nieuwe sport onder de aandacht te brengen.

De Bedumers logeren bij mensen thuis. Martin Broekmans is één van de Bedumers die mee is naar Iran: 'Mensen zijn hier heel gastvrij. We hebben een heel warm welkom gekregen.'

Ontvangst met rozen

Ze komen uit Bedum maar krijgen een behandeling zoals het Nederlands elftal die zou krijgen. Ze mochten op het gemeentehuis komen voor een ontmoeting met de burgemeester en ook het onthaal was bijzonder.

'We kwamen met het vliegtuig om twee uur 's nachts aan. En toch stonden daar vijftig mensen met rozen ons op te wachten.'

Potje voetballen

Eerst zijn de spelregels aan de Iraniërs uitgelegd. Want rennen is bij walking voetbal verboden. Daarnaast mogen geen slidings gemaakt worden en mag de bal niet boven heuphoogte komen.

Daarna volgde een eerste training. 'Dat was fantastisch en mensen reageerden enthousiast. Hier hebben ze ook door dat blijven bewegen goed voor je is. Hier bij de voetbalvereniging zijn er veel 60-plussers die willen blijven bewegen. Daar helpt deze sport bij.'

Televisiezender uit Teheran

Verder is er landelijke interesse in Iran voor walking voetbal. Zo worden de Bedumers gevolgd door een televisiezender uit de hoofdstad Teheran. 'Als het een succes is, mogen we waarschijnlijk weer terug om ook op andere plekken te laten zien wat walking voetbal is', vertelt Broekmans.

Broekmans merkt niks van de politieke spanningen. Ook is volgens hem amper te zien dat het land conservatief is. 'Mensen lopen hier in moderne kleding en zijn heel open.'

Op het programma staan de komende dagen nog wedstrijden tegen lokale teams.

