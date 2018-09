Wiebes: 'We hebben de beste aardbevingsdeskundigen van Nederland aan het werk gehad'

'Wij hebben afgelopen zomer de beste aardbevingsdeskundigen van Nederland aan het werk gehad en dat heeft geresulteerd in een advies aan de Mijnraad. Die heeft gezegd dat zo'n lijst er moet komen en daar zijn de experts mee bezig.'

Dat zegt minister Eric Wiebes in reactie op berichtgeving van RTV Noord dat de invloed van de NAM het opstellen van een lijst met onveilige woningen onmogelijk maakt.

Meer moeite

Volgens Wiebes dacht de Mijnraad in het begin dat het maken van die lijst makkelijker was. 'Ik heb ook begrepen dat het de experts meer moeite kost', vertelt Wiebes. 'Niemand zegt dat het makkelijk is, maar het moet wel gebeuren, want wij moeten snel aan de slag met de meest risicovolle woningen.'

We gaan pas verder met iets als het zeker is. We gaan geen Groningers ongerust maken als dat niet nodig is Minister Wiebes

Niet onnodig ongerust maken

Of de lijst, zoals beloofd, op 20 september klaar is, kan Wiebes niet zeggen.

'Wij moeten aan de slag. Er zal op de twintigste zeker een flink aantal huizen bekeken moeten zijn door de experts. Maar we gaan pas verder met iets als het zeker is. We gaan geen Groningers ongerust maken als dat niet nodig is.'

Geen Haagse kwestie

De bewindsman benadrukt dat hij niet in zijn eentje beslist. 'We zitten met tien bestuurders bij elkaar, bijvoorbeeld van gemeenten en de provincie. Het is echt niet allemaal alleen het Rijk. Het is geen Haagse kwestie, dit doen we met elkaar', besluit Wiebes.

