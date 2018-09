Deel dit artikel:













Spijk blijft nog even last houden van vieze lucht Uit de gracht rondom het pittoreske kerkje in Spijk komt een 'vieze' lucht (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

Buurtbewoners van 't Loug in Spijk moeten hun ramen en deuren nog even dicht houden. Er is namelijk nog geen oplossing in de planning voor de vieze lucht, die al enkele maanden uit de gracht rond het pittoreske kerkje komt.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Enkele Spieksters trokken begin vorige maand aan de bel bij de gemeente Delfzijl en Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), de beheerder van de kerk en de gracht. Baggeren In de gracht liggen dode bladeren te rotten. Uit onderzoek van het waterschap bleek dat het stikstofgehalte veel te hoog is. Daarom moet de gracht uitgebaggerd worden. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog onbekend. Miriam van der Waart van SOGK hoopte eerst dat dit binnen enkele maanden kon gebeuren, maar na overleg met Dorpsbelangen en de gemeente blijkt dat de urgentie iets minder hoog is geworden, laat ze weten. 'We kijken nu naar mogelijkheden om het in een projectvorm te gieten, zodat we ook het kerkhof kunnen aanpakken. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente en Landschapsbeheer Groningen.' Gasmasker Voorzitter en omwonende Kitty Wiersema uit Spijk wil daar niet op wachten: 'Dan zou het zomaar anderhalf tot twee jaar kunnen duren. Zo lang willen wij niet in de stinklucht zitten. Ik kan wel met een gasmasker op zitten, maar dat is ook weer zo warm', zegt ze met een knipoog. Wiersema benadrukt dat de gracht niet alleen bij hoge temperaturen stinkt, ook als het bijvoorbeeld heeft geregend kan ze geen ramen en deuren open doen. Daarom is volgens haar de urgentie zeker niet minder hoog geworden. Voor volgende zomer Tijdens het overleg is afgesproken dat SOGK offertes gaat opvragen om in de gracht te baggeren. Van der Waart kan nog niet zeggen op welke termijn dit plaats gaat vinden, maar laat wel weten dat het voor volgend jaar zomer opgelost moet zijn. Wie de rekening vervolgens gaat betalen, is nog onbekend. SOGK heeft de kerk en de gracht in 2014 overgenomen van de Protestantse Kerk, maar toen was er dus al sprake van achterstallig onderhoud, blijkt nu. 'We gaan het eerst oplossen, de rekening is voor latere zorg', aldus Van der Waart. Lees ook: - Spieksters wantrouwen oplossing rotte grachtlucht: 'Eerst zien, dan geloven'