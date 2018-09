Inwoner Roden: 'Ik kan anderhalf jaar mijn woning niet meer in'

Johnny de Jonge is een van de bewoners van de Oudgenoegstraat in Roden die voorlopig zijn huis niet meer in kan. Zijn woning is verzakt en onbewoonbaar verklaard. De woning is gestut om te voorkomen dat hij instort.

De schade is ontstaan door werkzaamheden, meldt de gemeente Noordenveld. Sinds begin augustus krijgt de gemeente schademeldingen binnen. Burgemeester Smid van de gemeente Noordenveld: 'We hebben geconstateerd dat er nu twee woningen voor lange tijd onbewoonbaar zijn. In totaal is meetapparatuur aan vier woningen gemonteerd. Naast deze vier twee-onder-een-kapwoningen zijn er momenteel tussen de tien en vijftien bouwkundige controles uitgevoerd in het kader van de veiligheid.'

Stutten

Eén van de twee onbewoonbaar verklaarde huizen is dus van De Jonge. 'Het is vorige week maandag begonnen', vertelt hij aan RTV Drenthe. 'Toen kwam de gemeente bij mijn overbuurman kijken en die moest zijn huis uit. De constructeur is vorige week woensdag en vrijdag bij mij langs geweest. Toen kreeg ik te horen dat mijn woning van buitenaf gestut zou worden. Daarna zouden ze naar binnen gaan om de woning daar ook te stutten. En dan zou ik er voorlopig weer kunnen wonen.'

Deel inboedel kwijt

De Jonge gaat verder: 'Afgelopen weekend is de situatie verder verergerd. Gisteren heb ik te horen gekregen dat ik er niet meer in mag en er voorlopig niet meer kom te wonen. Ik mag er misschien nog één keer in om de belangrijkste spullen te pakken. De rest van mijn inboedel ben ik in ieder geval voorlopig kwijt.'

Anderhalf jaar

'Ik ben er inmiddels achter dat ik in ieder geval anderhalf jaar niet meer in mijn eigen woning kan', zegt De Jonge. 'Verder weet ik niet waar ik aan toe ben.' De oorzaak is volgens hem duidelijk. 'Door de rioleringswerkzaamheden en de verlaging van de grondwaterstand is de klei- en leemlaag onder mijn woning ingeklonken De verzekeringsexpert van de gemeente verwacht drie tot vier maanden nodig te hebben om de oorzaak definitief vast te stellen. En pas daarna kan mijn woning misschien weer hersteld worden.'

'Dit gun je niemand'

'Tot die tijd ben ik volledig onzeker of het in de toekomst weer goed gaat komen', vertelt De Jonge. 'Dit gun je helemaal niemand. Ik ben net gescheiden, dus mijn kinderen kunnen naar de woning van mijn vrouw. Gelukkig hebben die een veilig dak boven hun hoofd.'

'Ik weet op dit moment niks'

De Jonge krijgt vervangende woonruimte. Het is eerst afwachten wat er nu gebeurt. 'Ik heb het liefst dat ze de woning meteen gaan slopen en mijn persoonlijke spullen in veiligheid brengen. Ik wil zwart op wit de garantie dat ik mijn huis terugkrijg. Dan weet je tenminste dat het goed komt. Op dit moment weet ik niks.'

