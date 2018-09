Tweede Kamer wil opnieuw debat met Wiebes

De Tweede Kamer wil minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat opnieuw spreken over de manier waarop de versterking van onveilige huizen in Groningen wordt aangepakt.

Met name de oppositiepartijen vinden dat het proces veel te traag verloopt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde het verzoek van de SP voor een nieuw debat met de bewindsman. Een datum is nog niet bekend.

Invloed van de NAM

Aanleiding voor het kamerdebat is de berichtgeving van RTV Noord, waaruit blijkt dat de invloed van de NAM de totstandkoming van de lijst van 1500 onveilige huizen onmogelijk maakt.

In de versterkingsopgave is het opstellen van die lijst op dit moment het belangrijkst. De definitieve lijst zou eind deze maand moeten worden gepubliceerd, maar vanwege 'onverklaarbare uitkomsten' is het volgens medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen onmogelijk om de klus te klaren.

