Studenten bezetten deel van Academiegebouw vanwege 'huisvestingscrisis' (update)

Tientallen studenten bezetten op dit moment de trap in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Broerstraat in de stad.

De studenten voeren actie voor betere huisvesting voor internationale studenten. De actie begon op de Ossenmarkt, maar daarna liepen de studenten naar het Academiegebouw.

'Sleep-in'

Op pamfletten wordt gesproken van een zogenaamde 'sleep-in'. Het is nog onduidelijk hoe lang de studenten blijven. Ze zeggen pas weg te gaan als aan vier eisen wordt voldaan.

'Eigenlijk is het een grapje', zegt Lisa de Leeuw van SP-jongerenbeweging ROOD. 'Normaal gesproken is het een sit-in, maar nu zitten we hier met slaapzakken vanwege het tekort aan slaapplekken voor studenten.'

Eisenpakket

De actievoerders stellen de volgende eisen: maak alle noodhuisvesting gratis, de universiteit verkleint zijn groeiambitie, maak van lege kantoren studentenkamers en de universiteit moet zich publiekelijk uitspreken tegen het groei-georiënteerde model in het hoger onderwijs.

Overigens is het gebouw niet volledig geblokkeerd: personen kunnen nog steeds in en uit het pand lopen. 'Een échte bezetting is het dus niet', zegt De Leeuw.

Volgens de actievoerster kan de actie nog wel even duren. 'We hebben net met iemand van het College van Bestuur gepraat. Die liet weten dat de eisen voorlopig niet worden ingewilligd, dus voorlopig zitten we hier nog wel even.'

Reactie universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen is inmiddels op de hoogte van de situatie. 'We zien het protest en gaan zo snel mogelijk die kant op', zegt woordvoerder Jorien Bakker.

Het pamflet met het eisenpakket van de actievoerders (Foto: Chris Bakker)



