Man raakt te water in Reitdiep (Foto: De Vries Media)

In het Reitdiep bij Garnwerd is donderdagmiddag een man te water geraakt. De drenkeling is door een traumateam gestabiliseerd en inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder ziet het er niet goed uit voor het slachtoffer.

De man was met een groep aan het kanovaren en raakte door onbekende oorzaak te water. Omstanders hebben hem uit het water gehaald, waarna hij door ambulancepersoneel is gereanimeerd. Ook de brandweer was met meerdere duikteams ter plekke. Voor de omstanders en andere getuigen is slachtofferhulp geregeld.