Vrouwen in de noordelijke energiesector verenigen zich

De energiesector in het Noorden wordt nog te veel gedomineerd door mannen. Dat vinden een aantal vrouwen die in deze bedrijfstak werkzaam zijn. Zij willen dat dit verandert. Deze week is in Groningen netwerkclub Vrouwen In Energie Noord-Nederland (VIEN) opgericht.

We spraken met één van de oprichters en voorzitter Simone Pipping over het hoe en waarom.

Zijn er niet al genoeg netwerkclubs in Groningen en omgeving?

'Ik heb zo'n club waar we naar op zoek waren niet kunnen vinden. Daarom beginnen we het zelf maar dacht ik samen met een paar collega's. Wij willen een platform hebben waar vrouwen die 'in de energie' werken elkaar kunnen leren kennen. De afgelopen periode hebben we al meerdere bijeenkomsten gehouden en mede doordat we een symposium gaan organiseren werd het tijd om VIEN te lanceren.'

Wat ik in de energiewereld merk, is dat je vooral mannen tegenkomt. Daar is niks mis mee, maar we komen elkaar als vrouwen te weinig tegen Simone Pipping - voorzitter VIEN

'Wat ik in de energiewereld merk, is dat je vooral mannen tegenkomt. Daar is niks mis mee, maar we komen elkaar als vrouwen te weinig tegen. De energiewereld en zeker de transitie is in ontwikkeling en dan is het belangrijk om dat met elkaar te kunnen delen. Kijk, ik heb zelf een juridische achtergrond op het gebied van energie en verbreed graag mijn kennis door met vrouwen in contact te komen die andere rollen vervullen in de energiesector.'

Wat is de toegevoegde waarde van VIEN?

'Het gaat om kennis en ervaring uitwisselen om elkaar daardoor gemakkelijker te kunnen vinden. Als ik bijvoorbeeld een juridisch vraagstuk heb, waarbij techniek een rol speelt dan is het net iets eenvoudiger om iemand te benaderen. Door meer mensen te kennen weet je ook meer wat er speelt.'

'We willen graag zoveel mogelijk vrouwen hebben met allemaal verschillende banen. Het hoeft zeker niet per se om een hoge functie te gaan. In die zin is er wel een vorm van ballotage. Je moet uiteraard vrouw zijn, verbonden aan het Noorden, werkzaam in de energiesector en je functie moet de diversiteit van VIEN vergroten.'

We willen zeker niet overkomen als Calimero. Het is niet zo dat we ons niet zouden redden als we ons niet beter verbinden. Dat is de aanleiding niet Simone Pipping

Waarom is het noodzakelijk om vrouwen in de energiesector met elkaar te verbinden?

'Het is over het algemeen een mannenwereld en vrouwen hebben vaak een andere kijk op dingen. Het gaat om elkaars krachten te bundelen. We willen zeker niet overkomen als Calimero. Het is niet zo dat we ons niet zouden redden als we ons niet beter verbinden. Dat is de aanleiding niet.'

'We kijken functioneel naar wat de sector in onze ogen nodig heeft. De branche ontwikkelt zich snel en daar hoort bij dat er meer vrouwen in de sector werkzaam zijn. Door VIEN kunnen we elkaar makkelijk benaderen als het nodig is.'

Wat kunnen leden verwachten?

'We organiseren ongeveer zeven bijeenkomsten per jaar. Eens per half jaar praten we bij onder het genot van een hapje en een drankje zonder inhoudelijk gedeelte en we hebben een stuk of vijf meetings op locatie. Dit laatste wordt door één of twee leden georganiseerd. Het doel hiervan is om een kijkje te krijgen in de keuken van waar iemand werkzaam is.'

'Ons terrein is globaal de drie noordelijke provincies. De afstand moet voor leden in ieder geval geen belemmering zijn om niet te komen. En één keer per jaar organiseren we een symposium voor zowel vrouwen als mannen. Inhoudelijk kan ik daar nog niet zoveel over zeggen, maar de energievrouw staat centraal. De eerste keer is op 7 maart 2019.'

Wanneer is VIEN voor jullie een succes?

'Als we de frequentie van de bijeenkomsten kunnen handhaven en er genoeg vrouwen aanwezig zijn om te kunnen sparren met elkaar. Het belangrijkste is om elkaar beter te leren kennen en in het werkveld meer aan elkaar te hebben. We gokken op een aantal van veertig tot zestig leden. Dan blijft het persoonlijk en wordt het niet te massaal.'