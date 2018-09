Inwoners uit aardbevingsgebied zijn er klaar mee: 'Het haalt niets uit'

Woede, machteloosheid en onzekerheid. Dat is wat veel inwoners van het aardbevingsgebied voelen. En dat is alleen maar erger geworden na vandaag.

Jeannette Kroon-Lenting woont al lange tijd in Overschild. Ruim zes jaar geleden begon haar schadedossier. De eerste schades zijn allemaal opgelost, maar vanaf mei vorig jaar tot nu is er niets gedaan aan de schades die haar huis heeft opgelopen. 'De afhandeling van die laatste schade is heel slecht. Er is nog steeds niets gebeurd', zegt ze geëmotioneerd. 'Er is geen inspectie of wat dan ook langsgeweest.'

Kroon-Lenting hoopte dat er deze maand meer duidelijkheid zou komen, maar dat is niet het geval. Ze noemt het een bodemloze put. 'Je kunt niet verder met je dingen. Ondertussen word je helemaal lamgeslagen. Die acties die ondernomen worden, mensen die zich vastketenen aan hekken, ik heb er helemaal geen zin meer in. Het haalt niets uit.'

Geen onmogelijk dossier

Niet alleen in Overschild heerst onvrede, ook in Delfzijl houdt de versterking de gemoederen bezig. 'Dat we nog steeds geen duidelijkheid hebben, dat maakt mij onzeker. Het vertrouwen in het Kabinet heb ik niet meer', vertelt Harnold Pomp uit Delfzijl. 'Wat doe je als je het verziekt hebt, dan treed je af...'

Pomp is hard in zijn woorden. Eén ding is zeker, hij is er klaar mee. 'Het is een moeilijk dossier, maar geen onmogelijk dossier. Wat er aan gesprekken is gevoerd, dat heeft helemaal geen voeten in de aarde gehad. Dat blijkt nu ook wel weer. Blijkbaar is de NAM gewoon aan het roer gebleven. De beloftes die zijn gedaan, zijn niet nagekomen. Dan faal je, in mijn optiek, als overheid.'

Gevolgen voor relatie

In Appingedam staat het huilen ook nader dan het lachen. 'Je relatie lijdt eronder', vertelt de geëmotioneerde Lenie Kloosterman uit Appingedam. 'Je bent niet gewend om zo te wonen en dit doet je gewoon heel veel.' Kloosterman vindt dat het veel te lang duurt voordat er een oplossing komt. 'Mensen begrijpen niet hoe je jezelf voelt, en dat is het probleem. Mijn dochter slaapt niet meer. Ze is bang, bang dat er iets gebeurd met het huis.'

Voor Annet Nijdam uit Appingedam is één ding zeker: de flat waarin zij woont, wordt gesloopt. De vraag is wanneer. In het pand is er veel zichtbare schade ten gevolge van aardbevingen. 'We hebben destijds zelf gebeld dat iemand moest kijken hoe veilig de woningen waren', vertelt Nijdam. 'Toen werd ons in eerste instantie verteld dat het veilig was. Later hadden we nog een gesprek en toen bleek de flat niet veilig te zijn.' Afgesproken is dat de bewoners in september of oktober iemand over de vloer krijgen om te praten over de staat van de flat. Dan zouden de bewoners meer duidelijkheid moeten krijgen. 'Dat is nog steeds allemaal afwachten...'

Klachten

Intussen zeggen meerdere mensen uit het aardbevingsgebied dat ze ook fysieke en mentale klachten hebben. Een hoge bloeddruk en zelfs een herseninfarct en hartinfarct noemt Kroon-Lenting. Ze wijt het aan de aardbevingskwestie.

Ook Nijdam vertelt dat de inwoners bij haar in de flat mentale klachten hebben. 'Er is een aantal mensen die gewoon echt depressief zijn geworden van deze kwestie.'

Moe

De aardbevingsmoeheid heerst. Vooral het steeds uitstellen van het zoeken naar een oplossing voor de versterking, maakt het dat de mensen er klaar mee zijn. 'Dan denk ik: natuurlijk, weer uitstel van executie. Het wordt allemaal op de lange baan geschoven, in de hoop dat wij ons stil houden', vertelt Kroon-Lenting. 'In die modus zit ik al. Ik hou mij al koest. Bij de eerste de beste bevingen, ga ik niet eens meer kijken.'

Lees ook:

- NCG: 'Interne kritiek op lijst onveilige woningen is voorbarig'

- Tweede Kamer wil opnieuw debat met Wiebes

- Wiebes: 'We gaan geen Groningers ongerust maken als dat niet nodig is'

- Kamerleden: 'Wiebes maakt er een dikke zooi van' (update)

- Invloed NAM maakt opstellen lijst onveilige woningen onmogelijk