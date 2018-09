Deel dit artikel:













Op Facebook herkende Stadjer moet half jaar cel in voor mishandeling (Foto: Pexels.com (bewerkt))

Een 22-jarige Stadjer heeft donderdag een half jaar celstraf gekregen voor een mishandeling op straat. De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat hij in september 2015 een man bewusteloos sloeg. De Stadjer liep tegen de lamp toen zijn slachtoffer hem een jaar later herkende op Facebook.

Het slachtoffer en een kompaan werden op 13 september 2015 op het Damsterdiep in de stad belaagd door drie personen. Beiden raakten buiten westen. Lang was onduidelijk welke drie personen hen hadden aangevallen. Eén van de slachtoffers was er ernstig aan toe. Na allerlei operaties wordt zijn schedel letterlijk bij elkaar gehouden met ijzeren platen. Dader gevonden via Facebook Het was deze man die de 22-jarige Houphouët O. wist op te sporen. Hij kreeg een automatisch gegenereerd 'vriendschapsverzoek' van O. via Facebook. Nadat het slachtoffer hem herkende, kon O. eind 2016 worden aangehouden. Daarna werden ook zijn twee vrienden opgepakt. Een van hen is inmiddels vrijgesproken. De ander werd eerder dit jaar door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot 21 dagen jeugddetentie, waarvan 18 dagen voorwaardelijk. Minder straf dan geëist Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht maanden celstraf tegen O. De rechtbank acht het plegen van openlijk geweld en het toebrengen van zwaar letsel bewezen en vond een celstraf van zes maanden passend. Lees ook: - Slachtoffer mishandeling vindt dader via Facebook