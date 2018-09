NCG: 'Interne kritiek op lijst onveilige woningen is voorbarig'

Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma vindt de kritiek van eigen medewerkers op de totstandkoming van de lijst met 1500 onveilige woningen 'voorbarig'.

Dat zegt hij in een reactie op de berichtgeving van RTV Noord, waaruit blijkt dat de invloed van de NAM de totstandkoming van de lijst van 1500 onveilige huizen onmogelijk maakt.

Volgens medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen is het vanwege die invloed en 'onverklaarbare uitkomsten' onmogelijk om de definitieve lijst eind september klaar te hebben, zoals was gepland.



'Gaat niet verkeerde kant op'

Sietsma noemt het 'prima' dat zijn medewerkers 'genuanceerd kijken naar alles wat we doen'. 'Maar het is echt voorbarig en wat mij betreft ook niet aan de orde om te denken dat het de verkeerde kant op gaat.'

Wij nemen materiaal van de NAM niet zomaar over, maar laten het zorgvuldig toetsen Herman Sietsma - Nationaal Coördinator Groningen

Hij is het niet eens met het ontstane beeld dat de NAM de lijst zou bepalen. 'Het is wel zo dat wij technisch materiaal gebruiken dat door de NAM wordt beheerd. Maar dat wordt niet zomaar door ons overgenomen, maar zorgvuldig getoetst door instanties die daar verstand van hebben. En als het nodig is, toetsen wij het ook zelf door middel van inspecties.'

'Laat ons eerst het werk afmaken'

Sietsma zegt dat er 'ongelooflijk intensief en voortvarend' aan de lijst met onveilige huizen wordt gewerkt. 'Ik had het beter gevonden om te wachten met de interne kritiek totdat we straks het resultaat aanbieden. Dan mag iedereen er iets van vinden: de politiek, de inwoners. Maar laten we eerst even ons werk afmaken.'

Sietsma geeft wel toe dat de lijst eind september nog niet compleet is. 'Het andere deel wordt de weken, maanden daarna gecheckt op basis van inspecties en aanvullende informatie. Wij laten de lijst ook toetsen door instanties die los staan van de NAM. Want het is nu van het allergrootste belang dat wij doen wat de minister ons vraagt: de onveiligheid oplossen, tempo maken bij de versterkingsoperatie en de burgers laten zien dat wij doen wat beloofd is.'

