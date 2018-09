'Peerd van Ome Loeks moet verplaatst worden naar binnenstad'

De politieke partij 100% Groningen wil het Peerd van Ome Loeks verplaatsen van het Hoofdstation naar de binnenstad. Volgens fractievoorzitter Marjet Woldhuis verdient het Peerd dat.

'Hij staat hier op het stadsbalkon, maar niemand ziet hem hier staan. Als je echt trots bent op dit beeld, dan moet je hem op een zichtbare locatie zetten. Midden in de binnenstad.'

Het kunstwerk wordt samen met onder meer de Martinitoren gezien als een icoon van de stad Groningen.

Stadsbalkon

Het Peerd is in 2007 op het stadsbalkon voor het Hoofdstation geplaatst. Daarvoor stond het ook voor het Hoofdstation, maar op een plek die meer in het oog sprong.

Het kunstwerk moest in 2003 wijken voor de bouw van het stadsbalkon. Tijdens de bouw heeft het Peerd in de opslag gestaan.

Kunstenaar Jan de Baat

Het beeld is in 1959 gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Jan de Baat. De gemeente Groningen is eigenaar van het beeld. Die wilde het beeld op de Vismarkt plaatsen, maar dat stuitte op bezwaren van markthandelaren en kermisexploitanten.

Vervolgens werd het station als locatie aangewezen. De NS wilde het paard perse met het hoofd richting het station zetten. Reizigers zouden op die manier niet het paard in de kont kijken.

'Historische blunder'

Volgens Woldhuis is er een historische blunder gemaakt door het beeld niet in het centrum te plaatsen.

Haar partij wil die blunder rechtzetten. Ze heeft daar wel een politieke meerderheid voor nodig. Daarom dient ze een motie in waarin ze voorstelt om het kunstwerk te verplaatsen.

Wie moet instemmen met de verhuizing?

Als ze een politieke meerderheid weet te strikken, moet ze ook nog akkoord krijgen van de Stichting Peerd van Ome Loeks. Die stichting heeft inmiddels laten weten positief tegenover het voorstel van 100% Groningen te staan.

Menig andere plek is beter dan de huidige plek Harrie van Ham - Stichting Peerd van Ome Loeks



'Ik denk dat menig andere plek beter is dan de huidige plek', laat voorzitter Harrie van Ham weten. De stichting heeft de auteursrechten van het beeld gekocht van kunstenaar Jan de Baat, daarom heeft ze een beslissende stem in de verhuizing van het beeld.



Het stichtingsbestuur was in eerste instantie wel positief over de huidige locatie van het Groninger icoon. Inmiddels is Van Ham een andere mening toebedeeld. 'Wij hebben destijds ingestemd met deze locatie op basis van tekeningen en een betoog. Maar nu je ziet wat het geworden is, moet ik zeggen dat de huidige plek het beeld niet goed tot zijn recht laat komen.'

Als je het Peerd serieus neemt, dan geef je het een betere plek Marjet Woldhuis - 100% Groningen

100% Groningen is vol vertrouwen

Initiatiefneemster Woldhuis is ervan overtuigd dat haar plan door de gemeenteraad gaat komen. Volgens haar staat verantwoordelijk wethouder Joost van Keulen ook positief tegenover het plan.

'Als je het Peerd serieus neemt, dan geef je het een betere plek', aldus de politica.

