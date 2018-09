Politievakbond: 'Bij noodsituaties azc wel politie-inzet'

Mochten zich noodsituaties voordoen in de centrale ontvangsthal van het azc in Ter Apel, dan komt de politie alsnog in actie. Dat gebeurt dan ondanks het feit dat de vreemdelingenpolitie het werk gedeeltelijk neerlegt.

'Als we zien dat het ergens misgaat, zullen we optreden. Het uitgangspunt is dat we noodstiaties voorkomen, en zo nodig ingrijpen', zegt vicevoorzitter Erwin Koenen van politievakbond ACP. Hierbij geldt volgens de bond hetzelfde als bij andere stakingen van de politie: 'Als zich een spoedincident voordoet, komen we in actie.'

'Altijd risico's'

Volgens Koenen worden mensen ook in een normale situatie pas de dag nadat ze binnenkomen in een asielcentrum gecontroleerd. 'Er zijn altijd risico's bij dit soort dingen', zegt hij. 'Die zijn niet anders dan normaal, behalve dan dat vreemdelingen langer ongecontroleerd in de ontvangsthal zitten dan gebruikelijk.'

Zolang het reguliere werk neergelegd is, doet de politie ander werk. Dat gebeurt zowel binnen als buiten het asielcentrum. Extra beveiligers houden een oogje in het zeil: volgens een woordvoerder van het COA zijn die beveiligers erop getraind om bijvoorbeeld geradicaliseerde mensen te herkennen.

Werk gedeeltelijk neergelegd

Sinds donderdagmorgen heeft de politievakbond het werk in het asielzoekerscentrum gedeeltelijk neergelegd. Vreemdelingen die in Ter Apel aankomen worden niet gecontroleerd op identiteit en bagage tot zeker zondagmiddag 17.00 uur.

Lees ook:

- Politie legt werk neer: vreemdelingen niet gecontroleerd

- Beveiligers azc staken: 'De waardering komt maar niet'