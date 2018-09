Visvijvers 2.0 in Groningen en Drenthe: bijna onmogelijk om niets te vangen

Sportvisserij Groningen Drenthe is bezig met het inrichten van vijvers die zó vol zitten met vis, dat het bijna onmogelijk is om niets te vangen.

'Vooral in deze snelle tijd hebben mensen weinig geduld om een hele dag op vijf visjes te vissen', zegt directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe.

Visvijver 2.0

Volgens hem biedt een visvijver 2.0 dan uitkomst.

'Als je hier na werktijd bijvoorbeeld met je zoon even twee uurtjes naar toe gaat, dat je dan toch alle twee iets vangt en dan ontspannen en met een grote glimlach naar huis kan', legt Mensinga uit.

Medewerking

Er zijn inmiddels van dit soort vijvers in Veendam, Leek en Roden.

Mensinga wil het liefst dat er in alle Drentse en Groningse gemeenten zo'n visvijver 2.0 wordt ingericht. Daar heeft hij wel medewerking van de gemeenten en de waterschappen voor nodig.

Troebel water?

Dat is een van de redenen waarom er nu bij het kantoor van Sportvisserij Groningen Drenthe in Tynaarlo aan een voorbeeldvijver wordt gewerkt. 'Het zou kunnen zijn dat er angst is voor troebel water of hoge vissterfte in zo'n plas', zegt Mensinga. 'Hier kunnen we dan laten zien dat die angst ongegrond is.'

Bovendien kan Sportvisserij Groningen Drenthe de vijver gebruiken om bijvoorbeeld hengelsportverenigingen of schoolklassen ontvangen.

