Balkon brak af door roest; Lefier neemt tientallen balkons onder de loep (Foto: Archief RTV Noord/Stefan Bleeker)

Zout in het beton is de oorzaak van het afbreken van een van de balkons aan de Westindischekade in Groningen. Dat meldt woningcorporatie Lefier, eigenaar van de woningen.

Bij de bouw in de jaren vijftig werd zout aan het beton toegevoegd bij het afgebroken balkon om het drogen te versnellen. 'Toen wisten ze nog niet dat dit zout ervoor zorgt dat de wapening in het beton sneller roest', stelt de woningcorporatie in een nieuwsbrief aan de huurders. 'Daardoor is het balkon aangetast met als gevolg dat het uiteindelijk is losgeraakt.' Is overal zout gebruikt? Begin juli brak het balkon 's ochtends vroeg onverwacht van de gevel. Daarbij vielen overigens geen gewonden. In 2014 werden de flats nog gerenoveerd en was de voorspelling dat de balkons zonder verdere aanpassingen nog ongeveer vijftien jaar mee zouden kunnen. Of er ook zout is gebruikt bij de overige balkons aan de Westindischekade moet blijken uit vervolgonderzoek. Daarvoor wordt het zoutgehalte gemeten van zo'n veertig balkons. Daarnaast worden nog eens tien balkons uitgebreider onderzocht. Vervolgonderzoek De bewoners van de appartementen zijn daarover inmiddels geïnformeerd. Het vervolgonderzoek begint 17 september. Halverwege oktober hoopt Lefier de eerste resultaten bekend te maken. Bijna alle balkons van de flats aan de Westindischekade zijn uit voorzorg afgesloten. De bewoners kunnen er niet meer op. Dat geldt niet voor de hoekappartementen, omdat deze balkons op meerdere plekken vastzitten. Compensatie Enkele bewoners willen compensatie vanwege 'overlast en verminderd woongenot'. De onafhankelijke Huurcommissie buigt zich over dit verzoek. De uitspraak van de commissie is bindend en geldt voor alle bewoners met een afgesloten balkon. Lees ook: - Bewoners Westindischekade mogen tot eind dit jaar niet op hun balkon (update)

