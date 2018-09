Waterbedrijf stuurt herinneringen naar mensen met automatische afschrijvingen

Het was de afgelopen dagen flink schrikken voor honderden klanten van Waterbedrijf Groningen. Bij hen plofte een herinnering op de deurmat, terwijl ze hun rekeningen al sinds jaar en dag automatisch laten afschrijven.

Het waterbedrijf is overgestapt op een nieuw factureringssysteem. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

Een maand geleden ging het ook al mis. Toen kregen 3500 klanten die niet onmiddellijk betaalden, direct een aanmaning in plaats van een eerste herinnering in de bus. Die fout is inmiddels hersteld.

Kinderziektes

Volgens woordvoerder Tabitha Petter gaat het om 'kinderziekten'. Het houdt verband met de invoering van een nieuw systeem. 'Dat is juist bedoeld om klanten meer service te geven. Zo kunnen ze straks makkelijker bij hun eigen gegevens. Helaas gaat invoering gaat niet vlekkeloos.'

Het waterbedrijf heeft de meeste klanten inmiddels geïnformeerd over de digitale problemen. Ook rekeningen die dubbel zijn betaald, zijn inmiddels gecorrigeerd. 'En daarbij hebben we duidelijk laten weten dat het onze fout is.'

Kleine groep

Ze wijst erop dat het relatief gezien om een kleine groep gaat die met deze problemen wordt geconfronteerd. 'Het gaat om maar een paar honderd op 240.000 klanten. Maar goed, het zijn er altijd te veel', vindt ze.

Het is nog de vraag of het leed nu is geleden. 'We hebben nog een aantal dingen voor de boeg. Ik hoop niet dat er weer fouten insluipen, maar dat kunnen we niet verzekeren.'

