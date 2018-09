Waterbedrijf maakt balans op: dagelijks 3,5 miljoen liter extra verbruikt

Groningers gebruikten afgelopen zomer 3,5 miljoen liter water meer dan in een 'normale' zomer. Dat zegt Waterbedrijf Groningen in een nieuwsbrief aan haar klanten.

Om aan de watervraag te voldoen, is meer grondwater dan normaal opgepompt. Het waterbedrijf stelt dat dit uiteindelijk ten koste van landbouw en natuur gaat.

'Droogte niet zomaar voorbij'

'Daarom blijven we aandacht vragen voor verantwoord watergebruik', doet het een oproep aan Groningers. Want, zo benadrukt het waterbedrijf, 'we gaan nu richting herfst, maar dat wil niet zeggen dat de droogte zomaar voorbij is.'

