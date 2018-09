Glenn Bijl zet krabbel onder nieuw contract bij FC Emmen

De Stadskanaalster voetballer Glenn Bijl heeft zijn contract bij FC Emmen verlengd tot 2021. Bijl maakte eerder dit seizoen de allereerste goal ooit van de Drenten in de eredivisie.

'Ik voel me goed bij FC Emmen en spelen in de eredivisie is geweldig', zegt Bijl op de website van FC Emmen.

De Knoalster is bezig aan zijn tweede seizoen bij de roodwitten. Daarvoor speelde hij twee keer in het groenwit van FC Groningen.

