Nieuwe Ommelander Ziekenhuis moest hoogzwangere vrouwen weigeren

Het nieuwgebouwde Ommelander Ziekenhuis in Scheemda heeft afgelopen zomer enkele zwangere vrouwen niet kunnen opnemen.

Volgens het ziekenhuis is dat drie keer gebeurd.

Topdrukte

De problemen zijn volgens woordvoerder Christel Ietswaart ontstaan door topdrukte tijdens de zomervakantie.

'We hebben onze rol gepakt in Noord-Nederland en pasgeboren kinderen die elders niet konden worden geholpen, bij ons opgevangen. Daardoor konden we bevallende vrouwen niet helpen.'

Ietswaart benadrukt dat het niet-opnemen van de hoogzwangere vrouwen incidenten waren. 'Er is geen sprake van structurele capaciteitsproblemen.'

Rekening houden met sluitingen Refaja

Volgende week sluit het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal definitief de deuren van de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde. Een maand later sluiten dezelfde afdelingen ook in Hoogeveen.

Bestuurders van ziekenhuizen, verloskundigen en kraamzorginstellingen zijn in gesprek om te kunnen anticiperen op vrouwen die vanuit die regio naar Scheemda komen.

Lees ook:

- Half september sluiten afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde in Refaja Stadskanaal definitief