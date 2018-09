Studenten bezettingsactie overleggen over aanbod universiteit

De studenten die het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen bezetten, zijn op dit moment aan het overleggen over het aanbod dat het College van Bestuur van de RUG hen heeft gedaan.

De studenten hebben donderdagmiddag vier eisen gesteld, waarna het universiteitsbestuur daarop heeft gereageerd. Het is niet bekend welk aanbod de RUG de studenten heeft gedaan.

Studenten houden vast aan sleep-in

De studenten zijn nog steeds van plan te blijven slapen. Wel is de groep iets uitgedund. In het Academiegebouw zitten naar schatting nog tussen de dertig en vijftig studenten. Een aantal studenten is zojuist naar buiten gekomen, omdat ze vrijdagochtend moeten werken.

Een woordvoerder van de RUG hoopt dat beide partijen er snel uit zijn. Het is niet bekend of de RUG wil overgaan tot ontruiming. De studenten hebben al laten weten dat als er tot ontruiming wordt besloten, ze vrijwillig het pand zullen verlaten.

Politie houdt oogje in het zeil

Een aantal agenten is in het Academiegebouw. Af en toe rijdt de politie over het plein aan de Broerstraat. Buiten staan zo'n tien tot vijftien geïnteresseerden of betrokkenen. De pers moet de bezetting ook op afstand volgen; de RUG wil de media niet toelaten tot het Academiegebouw.

Met de gedeeltelijke bezetting van het pand voeren de studenten actie voor een betere huisvesting voor internationale studenten. De actie begon donderdag op de Ossenmarkt, maar daarna liepen de studenten door naar het Academiegebouw om dat te bezetten.

