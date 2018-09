RUG en studenten maken afspraken: bezettingsactie voorbij

De bezettingsactie door studenten van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen is voorbij. Zojuist kwamen de eerste studenten die nog in het pand zaten naar buiten.

De RUG laat weten dat 'na een intensief en constructief gesprek met de studenten een gezamenlijke oplossing is bereikt', die vooral gericht is op de lange termijn.

Convenant

Volgens de RUG komt er een convenant studentenhuisvesting van de gemeente met alle betrokken partijen (huisvesting, investeerders, instellingen).

Ook gaat er een signaal naar de minister over het huidige bekostigingsmodel. De RUG zal zich in een publiek statement afzetten tegen 'de perverse prikkel in het financieringsmodel die haar in een race-the-bottom dwingt met andere universiteiten om meer en meer studenten aan te trekken', zo staat in de verklaring die RUG-bestuurder Jan de Jeu heeft ondertekend.

De RUG benadrukt dat ze niet groter wil groeien.

Gratis onderdak aan Metaallaan

Voor studenten die nu in tenten op het ACLO-terrein zijn ondergebracht, wordt een gratis alternatief onderdak aangeboden aan de Metaallaan in de stad-Groninger wijk Vinkhuizen.

Met de - gedeeltelijke - bezetting van het Academiegebouw voerden de studenten actie voor een betere huisvesting voor internationale studenten.

