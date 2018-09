PvdA stad wil investeren in schoolgebouwen: 'Iedereen moet samen naar school kunnen'

Miljoenen extra voor onderwijshuisvesting in de stad. Dat wil de Partij van de Arbeid in Groningen.

Volgens de sociaal-democraten is dat de oplossing voor scholen die kampen met achterstallig onderhoud of met te weinig ruimte. Daarbij zou het ook helpen om kinderen van laag-en hoogopgeleide ouders bij elkaar in de klas te krijgen.

Keuzevrijheid

Volgens de Partij van de Arbeid gebeurt dat bijna niet meer. Een van de oorzaken is dat hoogopgeleide ouders of ouders met een hoger inkomen hun kinderen vaak naar scholen buiten de wijk waar ze wonen sturen. Dat is niet goed voor de integratie en maatschappelijke gelijkheid van kinderen, vindt de partij.

Fractievoorzitter Carine Bloemhoff realiseert zich dat ze de keuzevrijheid van ouders voor een school niet kan beperken. 'Uiteindelijk is de keuze aan ouders zelf, maar je kunt ze wel proberen te verleiden een school in de eigen buurt te kiezen.'

'Flink op de schop'

Volgens Bloemhoff kunnen betere schoolgebouwen ook helpen. 'We moeten aantrekkelijke scholen maken, die bezocht worden door alle soorten leerlingen in de buurt.' Dat kan volgens haar door overvolle scholen budget te geven om uit te breiden en door te werken aan bijvoorbeeld een beter binnenklimaat in oude gebouwen.

'Het budget voor onderwijshuisvesting is al jaren aan de lage kant. Nieuwbouw van scholen laat vaak lang op zich wachten. Onze voorraad schoolgebouwen moet de komende jaren flink op de schop.'

Schoolbouwmeester

De PvdA wil jaarlijks twee miljoen extra uitgeven aan onderwijshuisvesting en dat bedrag moet verder oplopen. Het geld wil de PvdA halen uit het budget voor de wijkvernieuwing. 'Dat moet hierin worden meegenomen. En het gaat heel goed met de gemeente Groningen, financieel gezien, dus dat moet kunnen.'

Om dit alles voor elkaar te krijgen moet de gemeente een schoolbouwmeester in dienst nemen die de nieuw- en verbouw van scholen regisseert.

Lees ook:

- Groningen aast op organisatie Digitale Top: 'Wij willen koploper zijn'

- Hanzehogeschool tikt nieuw stulpje op de kop

- 'Jonge mensen moeten naar Engelbert komen om kinderen te produceren'

- Kleine scholen krijgen extra geld om sluiting te voorkomen