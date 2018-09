Dit weekend in Groningen: Buiten film kijken, het riool in en trekkertrek

Er is dit weekend weer een hoop te beleven in Stad en Ommeland. Om je te helpen doen we een aantal suggesties.

1) Open Monumentendag

Het is Open Monumentendag. En die duurt anders dan de naam doet vermoeden niet één, maar twee dagen. Gratis toegang tot tal van monumenten dus. Niet alleen in onze provincie, maar in heel Nederland.

Wil je precies weten welke monumenten zaterdag en zondag meedoen: hier kan je zoeken.

Om je alvast een beetje op weg te helpen een kleine greep uit het aanbod: de Martinitoren in Stad is gratis te beklimmen, het Noord Nederlands Trein en Tram Museum in Zuidbroek is te bezoeken en verspreid over de provincie doet een groot aantal kerken van Stichting Oude Groninger Kerken mee.

2) Daar bij die molen, die mooie molen

Zin in een fietstochtje en ben je liefhebber van molens? Dan kom je zaterdag aan je trekken in de gemeente Eemsmond. Molens de Grote Geert in Kantens, Windlust in Zandeweer en Eva in Usquert bestaan allemaal 200 jaar. Molen de Liefde in Uithuizen vierde vorig jaar de 150ste verjaardag. Dat wordt zaterdag vanaf 10:00 uur in de ochtend gevierd met een speciale fietsroute langs de molens en een open dag. Je kan vanaf alle molens opstappen. Er is livemuziek en ook voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

3) Buiten een filmpje kijken

Het voormalige SuikerUnie-terrein in Stad wordt drie avonden lang omgetoverd in de grootste openluchtbioscoop van het Noorden: Zienemaan & Sterren. Voor de achtste keer alweer. Drie avonden lang in de buitenlucht genieten van films, maar ook kijken naar kunstwerken en een vorkje prikken bij een van de foodtrucks. Op zaterdag- en zondagmiddag is er ook een speciaal filmprogramma voor kinderen.

Voor prijzen en de exacte aanvangstijden kijk je hier.

4) Trekkertrek

Zondag vanaf 08:30 uur brullen de tractormotoren tijdens de jaarlijkse Trekkertrek Marum. Het evenement vindt plaats aan de Haarsterweg 34, net buiten het dorp. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis het terrein op, wie ouder is betaalt zeven euro.

Ben je benieuwd wat je moet verwachten? Zo ging het vorig jaar:



5) Het riool in

Altijd al eens in het riool dat onder de stad Groningen ligt willen kijken? Zaterdag is je kans tijdens de 'Open dag van het riool', die door waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's in samenwerking met de gemeente Groningen georganiseerd wordt.

Je kan afdalen in het riool onder het Gedempte Kattendiep, maar ook zien hoe het eraan toe gaat bij de rioolwaterzuivering bij Garmerwolde. Vanaf het gemaal aan het Damsterdiep rijdt een gratis pendelbusje die kant op.

6) Eierbal happen

Zondag is er een heuse primeur: de eerste editie van het Eierbalfestival. Die wordt gehouden bij het voormalige SuikerUnie-terrein. 'We hopen er een jaarlijks terugkerend festival van te maken. Het Eierbalfestival moet net zo bij Groningen gaan horen als Noorderzon', zegt organisator Saskia Jonker.

Geniet van je weekend!