Proeffabriek in Delfzijl moet op termijn ruim honderd arbeidsplaatsen opleveren (update) (Foto: Groningen Seaports)

Het Amsterdamse bedrijf Photanol BV bouwt een fabriek in Delfzijl bij AkzoNobel. Het gaat in eerste instantie om een 'demo-fabriek'. Over vier jaar moet de fabriek volwaardig draaien.

Photanol richt zich op de productie van chemicaliën uit CO2 en zonlicht. Hiervoor worden zogenoemde 'blauwalgbacteriën' gebruikt. De chemicaliën kunnen onder andere worden gebruikt voor de productie van biologisch afbreekbare kunststoffen, cosmetische producten en als grondstof voor de chemische industrie. Blauwalg Het gaat om een ander soort blauwalgbacterie dan waar wij wel eens mee te maken krijgen in zwemplassen. 'Deze bacterie wordt eerst nog genetisch veranderd, zodat hij CO2 en zonlicht aantrekt. Nu doet de Universiteit van Amsterdam dat nog, straks doet de RUG dat voor ze', vertelt Sytze Hellinga van GROEIfonds, een van de aandeelhouders. Groeien De fabriek gaat vanaf 2020 draaien met vijftien man personeel. Zij moeten de fabriek opstarten. De bedoeling is om in 2022 helemaal te draaien. Dat zou Delfzijl meer dan honderd arbeidsplaatsen moeten opleveren. Hellinga: 'Daarnaast gaat er binnenkort ook nog een proefopstelling draaien in de fabriek van AkzoNobel zelf'. Duurzaam Onder meer het GROEIfonds, Innovatiefonds Noord-Nederland en Investeringsfonds Groningen zijn aandeelhouder in de nieuwe fabriek. Photanol komt voort uit de Universiteit van Amsterdam. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van waardevolle en schone chemicaliën die efficiënt en duurzaam worden geproduceerd. Photanol verwacht in 2030 vijf procent van de beoogde CO2-vermindering voor Groningen te kunnen halen.