Lopend Vuur: Het Peerd van Ome Loeks verdient een betere plek

De politieke partij 100% Groningen wil het Peerd van Ome Loeks verplaatsen van het Hoofdstation naar de binnenstad.

Het kunstwerk wordt samen met onder meer de Martinitoren gezien als een icoon van de stad Groningen. Stichting Peerd van Ome Loeks is positief over een verhuizing, net als de Groningen City Club. Er is ook een online petitie gestart.

Is het Peerd van Ome Loeks onlosmakelijk verbonden met Hoofdstation / stadsbalkon of verdient het een prominentere plaats?

