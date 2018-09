Rondje Groningen: Deze straat biedt verreweg het meeste vertier

In dit Rondje Groningen onder meer de discussie over het Peerd van Ome Loeks, het Groningse nachtelijke voorrecht, een paar mooie kiekjes én een soort subtiele hint van NS.

1) Noordkaap

We beginnen met een mooi kiekje. Gewoon, omdat het kan.

2) Geen bier

Even schrikken voor 'ons Groningers'...

3) Peerd op de Grote Markt

Er is discussie over de plek van het Peerd van Ome Loeks in Stad. De provincie Groningen twittert ondertussen deze cartoon van het Peerd op de Grote Markt. Of zou het niet zo bedoeld zijn?

4) Stoelendans

Op diezelfde Grote Markt werd vrijdagavond een mega-stoelendans gehouden. Want het leven is al serieus genoeg, vinden de organisatoren.

5) Bartje

Ondertussen reist de Drentse Bartje nog de hele wereld over samen met Akos Kovacs en is vandaag in Stad.

6) Pleidooi

De nachtburgemeester wil meer groen in Groningen, en eert dat ideaal met een mooie plaat.



7) Gezellig

Op bezoek met de trein in Groningen? Dan geeft de plattegrond van NS je een goede richting voor 'gezelligheid', zeg maar.

Ook handig om je te realiseren trouwens:

8) 1032 broodjes

Tijdens een voetbalkamp draait het natuurlijk allemaal om de statistieken...

9) Sociaaldemocratie

Hij is er weer! Lodewijk Asscher deed vrijdag Groningen aan, Hij praatte onder meer met kinderen in Selwerd, maar bezocht ook nog een andere plek.

10) Wat een skyline

Kunstenaar Lex van Elten laat zien hoe hij de skyline van Stad tekent. Knap werk!

