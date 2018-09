Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen (17) twee keer in rug gestoken bij vechtpartij (Foto: Politie Stadskanaal/Facebook)

In een fietsenstalling achter de Hoofdstraat in Stadskanaal is in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 augustus een 17-jarige jongen uit Musselkanaal door een man twee keer in zijn rug stoken.

De politie is de dader nog niet op het spoor en is daarom op zoek naar tips. Vechtpartij Het slachtoffer had aan het begin van de nacht in een horecazaak contact met een viertal jongeren. Van een ruzie was nog geen sprake, maar eenmaal buiten ontstond een vechtpartij. In eerste instantie was alleen het broertje van het latere slachtoffer bij de vechtpartij betrokken. Toen zijn oudere broer wilde helpen werd hij twee keer in zijn rug gestoken en kreeg hij meerdere klappen. Vluchtauto De daders gingen er volgens de politie vandoor in een grijze Ford Focus. De auto stond vermoedelijk op de parkeerplaats langs de Turfweg. De daders zijn vier getinte personen, vermoedelijk van Afrikaanse afkomst.