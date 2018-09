Verkeer rondom scholen vaak gevaarlijk: 'Echt te veel ongelukken'

In een straal van 150 meter rond scholen vonden de laatste drie jaar landelijk meer dan 10.000 ongevallen plaats, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen samen met RTL Nieuws.

Uit het onderzoek, gedaan onder bijna duizend scholen, blijkt dat negen op de tien scholen grote verkeersproblemen ervaren in die directe omgeving.

In de buurt van 44 onderwijsinstellingen vielen zelfs verkeersdoden tijdens schooltijd. Naast aanrijdingen gaat het verder om foutparkeren, te hard rijden en onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Groningen

Ook in Groningen gebeurt het nodige. Rondom basisschool de Pendinghe in Stad bijvoorbeeld vonden achttien ongevallen plaats. In de buurt van het nabijgelegen Reitdiepcollege waren dat er zestien.

Ook buiten de stad vinden ongevallen plaats in de buurt van scholen, maar uit de cijfers blijkt dat het percentage in Stad over het algemeen hoger ligt.

Onze leerlingen wonen overwegend in de omliggende wijk, ze komen veelal op de fiets of lopend Monique Inja - directeur de Pendighe

Zernikeroute

Directeur Monique Inja van de Pendinghe zegt dat er in de laatste zes jaar één leerling van haar school bij een ongeval betrokken was. 'Onze leerlingen wonen overwegend in de omliggende wijk, ze komen veelal op de fiets of lopend. Dat proberen we ook te stimuleren.'

De ongevallen rond de Pendinghe komen volgens Inja vooral door de verkeersdrukte rondom winkelcentrum Paddepoel en de naastgelegen fietsroute richting het Zernike-complex. Ze wijst erop dat fietsers daar eerst een tijdje voorrang hadden, wat tot veel ongevallen leidde.

'Daar gebeurde elke dag wel iets. Vaak stond het verkeer ook stil omdat auto's niet door konden rijden, want de vele fietsers hadden voorrang. Gelukkig werd die situatie na een paar maanden weer teruggedraaid.'

Ga toch alsjeblieft niet met de auto je kind naar school brengen Minister van Nieuwenhuizen - minister van Infrastructuur

Alle hens aan dek

'Echt te veel', zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur over de ongevallencijfers. 'Wij hebben verkeersveiligheid als prioriteit, dus ik wil er echt naar streven dit aantal naar beneden te krijgen.'

De minister zegt dat het alle hens aan dek is voor gemeenteraden en wethouders die hiervoor verantwoordelijk zijn. 'Ik denk ook dat ouders het goede voorbeeld moeten geven. Ga toch alsjeblieft niet met de auto je kind naar school brengen. Pak zelf ook die fiets, doe het op een veilige manier.'

Per situatie bekijken

'Er is geen duidelijke oplossing voor alle situaties', zegt hoogleraar verkeerspsychologie Karel Brookhuis van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Eigenlijk moet je het per situatie bekijken. Daarnaast is het belangrijk om bij de bouw van nieuwe scholen goed te kijken naar het verkeer in de omgeving.'

Maatregelen die autogebruik bevorderen, zoals aanleg van extra parkeerplaatsen bij scholen, werken averechts Karel Brookhuis - hoogleraar verkeerspsychologie

'Maatregelen die autogebruik bevorderen, zoals aanleg van extra parkeerplaatsen bij scholen, werken averechts', vervolgt Brookhuis. 'Hoe meer je faciliteert, hoe meer mensen er gebruik van gaan maken, hoe onveiliger het wordt. Het is belangrijk om bij de bouw van nieuwe scholen goed te kijken naar het verkeer in de omgeving.'

Op de website van RTL Nieuws kun zelf opzoeken hoeveel ongelukken er bij de basisscholen zijn gebeurd.

