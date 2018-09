Rijksuniversiteit: 'Lastig om groei in te dammen'

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) benadrukt in een overeenkomst met actievoerende studenten nogmaals dat het geen ambitie heeft om groter te groeien.

Maar, zo zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker, makkelijk is het niet om de groei in te dammen. 'Als je een grens wilt stellen aan de groei, heb je niet veel mogelijkheden.'

Komend jaar toch groei

Ondanks de wens om niet te groeien, doet de universiteit dat komend jaar alsnog: 'Dit jaar hebben we 29.000 studenten, komend jaar 30.000', zegt Bakker. Dat de universiteit groeit, komt onder andere doordat het Nederlandse en Europese studenten niet mag weigeren.

Minder werven buiten Europa

Een mogelijkheid om minder studenten te krijgen, zit er volgens Bakker in om minder studenten te werven buiten Europa. Ook noemt Bakker de optie om minder studies in het Engels aan te bieden. 'En in de toekomst krijgen we sowieso minder studenten, omdat er op dit moment in Noord-Nederland minder 15- en 16-jarigen zijn.'

Numerus fixus

Om de groei te beperken, heeft de universiteit komend jaar ook meer numerus fixus-opleidingen: opleidingen waarvoor een maximum aantal studenten geldt. De opleidingen Psychologie, Artificial Intelligence en International Business krijgen dat maximum komend jaar, net als opleidingen als Geneeskunde die dat nu al hebben.

'Als we dit jaar een numerus fixus hadden ingesteld voor de opleiding Psychologie hadden we 600 studenten minder gehad', zegt RUG-woordvoerder Bakker. 'Maar zodra er een numerus fixus is, slaat die eigenlijk door. Er gaat een enorm negatieve werking vanuit. Je blijft dan zomaar 200 studenten onder het maximum zitten. We doen het dus ook niet zomaar.'

Overigens is minder werven niet voor de hele RUG het doel: 'Voor bepaalde locaties, zoals de Campus Fryslân, moeten we juist wel blijven werven', zegt Bakker.

Opvang Metaallaan

Studenten die momenteel in de tenten op Zernike verblijven, wordt gratis alternatief onderdak geboden in een voormalige school aan de Metaallaan in Stad. 'Maar alleen als ze dat willen: het is immers verder van Zernike af, wat een ideale locatie is als je studeert', zegt Bakker.

De tenten staan overigens tot 17 september op Zernike, dus uiteindelijk zullen de studenten die moeten verlaten. De school aan de Metaallaan is beschikbaar tot 1 oktober. 'Na die tijd hopen we dat de studenten een definitieve kamer hebben gevonden', zegt Bakker. 'Mocht dat niet zo zijn, dan gaan we kijken wat voor alternatieven we de studenten kunnen bieden.'

