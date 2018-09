Gesteggel om 'onduidelijke verzekering' is reden breuk RUN Winschoten met motorclub

Gesteggel over een motorverzekering is de reden van de scheiding van de RUN-organisatie en motorclub MIOS'93. De RUN wil fietsers inzetten, om lopers niet te belasten met stinkende uitlaatgassen. Nu blijkt dat die keuze vooral is gemaakt, door onenigheid met de motorclub.

De motorclub wil dat de RUN haar speciale motorverzekering betaalt, de organisatie van de RUN zegt op haar beurt dat de verzekering te onduidelijk is.

'Unieke verzekering'

De vrijwilligers van de RUN zijn verzekerd, maar voor de motoren van MIOS'93 moet een aparte verzekering afgesloten worden. Dat is 22 jaar geleden gebeurd. 'Het is een unieke verzekering', zegt Albert de Boer van de motorclub. 'Zoiets bestaat helemaal niet meer, maar speciaal voor ons konden wij daar gebruik van maken.'

De verzekeringsduur is eigenlijk al verlopen, maar wordt onder hoge uitzondering nog verstrekt. 'Noem het maar een speciale RUN-polis', zegt De Boer.

Een van onze motorrijders is onze verzekeringsadviseur. Die gaat echt niet zonder goede verzekering op pad Albert de Boer - MIOS'93

'Overbodig'

De RUN ziet niks in de verzekering. Rolf Huizinga, eventmanager van de RUN: 'Wij hebben onderzoek en inventarisatie gedaan. Daaruit bleek dat deze verzekering gewoon te onduidelijk is.'

De Boer begrijpt daar helemaal niks van. 'In zowel 2014 als 2016 hadden wij een ongelukje. Beide keren zijn de kosten volledig gedekt. Dit is gewoon een goede verzekering. Sterker nog; een van onze motorrijders is onze verzekeringsadviseur. Die gaat echt niet zonder goede verzekering op pad. Ik heb geen idee waarom Rolf dit zegt.'

Zelf betalen?

De verzekering kost een kleine vijftig euro per motorrijder. Zelf betalen is voor de club geen optie, vertelt De Boer. 'Dan moeten wij dat met clubgeld betalen, dat ook van andere leden is. Dat kunnen wij op onze ledenvergadering niet verantwoorden. De RUN betaalt, of wij doen niet mee.'

Nu worden wij na 22 jaar gewoon aan de kant geschoven. Wij zijn teleurgesteld in de RUN Albert de Boer - MIOS'93

'Dit maakt heel wat emoties los', vervolgt De Boer. 'Die jongens vragen daar snipperdagen voor aan. Het is een leuk uitje voor ons allemaal. Nu worden wij na 22 jaar gewoon aan de kant geschoven. Wij zijn teleurgesteld in de RUN.'

Huizinga daarover: 'Wij hebben respect voor hun besluit, maar wij gaan die verzekering gewoon niet meer betalen. Voor de duidelijkheid: zij hebben de stekker eruit getrokken, wij niet.'

En nu?

De motorclub komt zaterdag dus niet in actie tijdens de RUN. De motorrijders worden vervangen door wielrenners. Huizinga: 'Wij hebben diverse wielerclubs die meehelpen. Zij zorgen ervoor dat de lopers tijdens de RUN worden begeleid.

Ik heb geen slecht woord over voor die jongens. Zij hebben al die jaren fantastisch werk geleverd Rolf Huizinga - eventmanager RUN

Ondertussen heeft Huizinga de club aangeboden om waardig afscheid van ze te nemen. Huizinga: 'Ik heb geen slecht woord over voor die jongens. Zij hebben al die jaren fantastisch werk geleverd. Wij willen de club daarom ook op een mooie manier bedanken.'

De Boer staat daar wel voor open. 'Wij hebben daar binnen de club over gesproken. Natuurlijk zijn heen en weer wat berichten geweest, maar als er iets wordt georganiseerd dan zijn wij daarbij.'

