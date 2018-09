UMCG zet virtual reality in om fantoompijn te verminderen

Patiënten van het UMCG die last hebben van fantoompijn na het afzetten van een ledemaat kunnen meedoen aan een proef die daaraan een einde hoopt te maken.

De proef maakt gebruik van virtual reality. Patiënten 'bewegen' hun fantoomarm of - been door de spieren in de stomp aan te spannen. Op het computerscherm zien ze zichzelf vervolgens mét het geamputeerde ledemaat, die door zogenaamde augmented reality virtueel is teruggeplaatst op hun lijf.

Hersenen foppen

Het idee is dat de hersenen zo gefopt worden omdat ze denken een echt arm of been te gebruiken. Dat kan helpen om fantoompijn tegen te gaan.

Van alle mensen die een amputatie ondergaan hebben, heeft zo'n 50 tot 85 procent volgens het UMCG last van fantoompijn: pijn in een lichaamsdeel dat er niet meer is. Een van de verklaringen daarvoor ligt volgens onderzoek in de hersenen.

Eerste in Nederland

Het onderzoek waaraan het UMCG meedoet, is uniek voor Nederland. In het buitenland wordt het al wel gedaan.