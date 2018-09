Een hand van Ronald Koeman en een foto met Ali B voor 'Ome Jan'

'Het was geweldig!' Een kleine maand voor zijn tachtigste verjaardag had Jan Winkel uit Zuidhorn de dag van zijn leven. 'Ome Jan' was donderdagavond te gast bij de interland Nederland-Peru, als oude bekende van bondscoach Ronald Koeman.

'Wij kennen die coach heel goed', zegt hij over Koeman. Ome Jan stond vroeger in kantine van GRC Groningen, waar Ronald en Erwin Koeman in de jeugd speelden. 'Ze hadden contact met onze zonen en bleven ook wel eens bij ons slapen.'

Vip-arrangement

Winkel bezocht de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder samen met zijn zoon Rob. Die had de KNVB aangeschreven voor kaarten, maar kreeg aanvankelijk 'nee' te horen.

'Twee weken later kwam het bericht dat we uitgenodigd werden', vertelt Rob. Het was zelfs een vip-arrangement, zag hij toen de kaarten binnen waren. 'Dat was perfect geregeld.'

'Wat wil opa graag nog een keer?'

Eigenlijk begon het met een vraag van kleindochter Demi. 'Ze vroeg: 'Wat wil opa graag nog een keer?' Nou, naar een voetbalwedstrijd onder leiding van Ronald Koeman.'

Bier en bitterballen

Voor de wedstrijd was er een handdruk met Koeman.

'We hebben hem maar kort gesproken. 'Dag Ome Jan', zei hij. Maar hij was druk. Jammer, maar ik heb ervan genoten. Het begin was niet zo leuk, want ze kwamen gelijk achter te staan.' Lachend: 'Ik heb ook nog bier en bitterballen gehad.'

Ali B

Ome Jan ging nog wel op de foto met een andere BN'er. Rob: 'Ik was ineens mijn vader kwijt. Ik denk: waar is die gek?' Bleek hij Ali B in het publiek ontdekt te hebben.'

Ome Jan, met een knipoog: 'Hij lijkt niet op Ronald Koeman.'