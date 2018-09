Werkzaamheden aan de Meerwegbrug uitgesteld

De werkzaamheden aan de Meerwegbrug bij Haren zijn voorlopig uitgesteld. Eerst moeten de provincie en ondernemers die bezwaar hebben om tafel, heeft de rechter bepaald.

De werkzaamheden zouden dit weekend beginnen. Volgens de rechtbank heeft de provincie te weinig informatie aangedragen om te kunnen beoordelen of er voldoende rekening is gehouden met de belangen van horecaondernemers aan de Meerweg.

De provincie krijgt nu op woensdag 19 september de kans om aan te tonen dat de werkzaamheden inderdaad deze maand uitgevoerd moeten worden. Tot die tijd ligt het werk stil.

Vrees voor omzetdaling

Ondernemers van restaurant De Rietschans en strandpaviljoen Paterswoldsemeer aan de Meerweg stapten naar de rechter vanwege de werkzaamheden, omdat hun zaken door de afsluiting van de brug slecht bereikbaar zouden zijn. Ze vrezen omzetdaling.

Eerder uitgesteld

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden in augustus worden uitgevoerd, maar dat stelde de provincie juist uit op verzoek van een aantal ondernemers. Hun argument dat ze er in het hoogseizoen te veel last van zouden hebben bracht de provincie toen op andere gedachten.

De brug moet gerenoveerd worden, maar ook de fietsoversteek bij de brug gaat op de schop. En de Meerweg krijgt nieuw asfalt.

